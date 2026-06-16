Punto de vista

El fracaso de la isla penal de Punta Coco

El fracaso de la isla penal de Punta Coco
James Aparicio
16 de junio de 2026

El penal de la isla Punta Coco fue abierto en 2018 para enviar a sus instalaciones a importantes jefes de pandillas criminales, considerados como “muy peligrosos”. Ya el año pasado, el ministro de Seguridad Pública Frank Ábrego había advertido que desde esa prisión se organizaban envíos de drogas hacia Holanda y España. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Es la misma situación de las otras prisiones: el crimen organizado tomó el control? La fuga masiva de La Joyita fue un golpe de realidad que ha obligado a tomar las riendas de un sistema penitenciario doblegado por la corrupción.

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