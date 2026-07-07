Punto de vista

El fracaso del totalitarismo

El fracaso del totalitarismo
James Aparicio
07 de julio de 2026

Durante gran parte del siglo pasado, tras la llegada al poder de los bolcheviques en Rusia y en particular, después de la segunda guerra Mundial y el triunfo del Movimiento 26 de Julio en Cuba, el socialismo se convirtió en el principal adversario de las democracias capitalistas.

El autoritarismo marxista, la represión de las libertades y la creación de una casta arropada de preceptos ideológicos estatistas se derrumbó con el fracaso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Los sueños revolucionarios y las ideas de cambio fueron germen de regímenes totalitarios.

Cuba es el último reducto de esa época, imitada por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y el chavismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

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