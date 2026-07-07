El fracaso del totalitarismo

Durante gran parte del siglo pasado, tras la llegada al poder de los bolcheviques en Rusia y en particular, después de la segunda guerra Mundial y el triunfo del Movimiento 26 de Julio en Cuba, el socialismo se convirtió en el principal adversario de las democracias capitalistas.

El autoritarismo marxista, la represión de las libertades y la creación de una casta arropada de preceptos ideológicos estatistas se derrumbó con el fracaso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Los sueños revolucionarios y las ideas de cambio fueron germen de regímenes totalitarios.

Cuba es el último reducto de esa época, imitada por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y el chavismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.