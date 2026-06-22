Punto de vista

El gran enemigo se llama “corrupción”

El gran enemigo se llama “corrupción”
James Aparicio
22 de junio de 2026

Desde hace mucho tiempo el sistema penitenciario está podrido. El retorno a la vida democrática en 1990, no significó cambios radicales en las prisiones, controladas por los pandilleros y el crimen organizado.

Las propias autoridades han reconocido que hasta en la cárcel de máxima seguridad de Punta Coco se coordinaban operaciones del narcotráfico, asesinatos por encargo y blanqueo. Si las medidas que se adoptan ahora no van dirigidas a combatir la corrupción afuera y dentro de las celdas, se repetirá el mismo círculo vicioso.

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Panamá
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