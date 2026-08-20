El impuestos que llega con la tecnología

Mientras que en Europa ya se cobra y en varios países latinoamericanos se aplica o se analiza, en Panamá la implementación del ITBMS a los servicios digitales llega con varios años de retraso. Las plataformas digitales de transporte, hospedajes turísticos, juegos, compras y transporte, deberán pagar el impuesto del 7%, tal como se aplica a la mayoría de los productos y servicios que se ofrecen físicamente. Se está ampliando la base tributaria en un sector cuyas ganancias, todas, se iban a EE.UU., Canadá, México, Argentina, Europa o Asia.