El levantamiento del gueto de Varsovia

La humanidad tiene la peligrosa y conveniente manía de olvidar la historia. Entre el 19 de abril y el 16 de mayo de 1943, ocurrió el mayor acto de resistencia contra la ocupación Nazi. La revuelta la encabezaron miles de judíos que eran sometidos al hacinamiento, el hambre, la persecución y las deportaciones a los crueles campos de concentración. La Organización Judía de Combate (Zydowska Organizacja Bojowa; ZOB) y la Unión Militar Judía se enfrentaron al poder destructor de las tropas de Adolfo Hitler. Resistieron con coraje y valentía en una época donde el genocidio fue el lenguaje.