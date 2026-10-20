El periodismo hizo lo que corresponde

Los periodistas panameños han estado en la primera línea informativa desde el viernes cuando el país fue sacudido por el terremoto.

En las radios, televisoras, periódicos y redes han estado informando sobre el impacto del movimiento telúrico, el sufrimiento de la gente, las peticiones de los damnificados y la forma en que les llega la ayuda y asistencia por parte de particulares, organizaciones no gubernamentales y el gobierno, junto a sus ministerios, entidades, agencias de socorro y seguridad. El periodismo ha informado sin descansar.