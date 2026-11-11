El tiempo siempre pone su ritmo

La reconstrucción no es rápida. Eso se ha visto en países vecinos donde los terremotos han tenido un número elevado de víctimas y daños.

Y aunque el plan de las autoridades es tener todas las casas construidas o reconstruidas, las autoridades deben trabajar para reducir esos tiempos que se vuelven largos para que el que vive en un albergue, con un familiar o fuera de su residencia destruida.

El 8 de diciembre, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, deberían convertirse en fechas para cumplir con una meta. Y es posible.