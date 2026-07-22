En Cuba el reloj corre con rapidez

El cambio en Cuba está cerca. El sueño revolucionario terminó y el régimen se desmorona. El modelo económico del gobierno cubano colapsó y lo que ocurra en los próximos meses será consecuencia de un fracaso estrepitoso. Ningún país puede sobrevivir sin una economía fuerte, electricidad, servicios públicos eficientes o una industria eficiente. Y lo más importante, la recuperación de la democracia y la alternancia del poder con respeto a las diferencias políticas son fundamentales para que Cuba prospere y salga de la crisis.