Punto de vista

En Cuba el reloj corre con rapidez

En Cuba el reloj corre con rapidez
James Aparicio
22 de julio de 2026

El cambio en Cuba está cerca. El sueño revolucionario terminó y el régimen se desmorona. El modelo económico del gobierno cubano colapsó y lo que ocurra en los próximos meses será consecuencia de un fracaso estrepitoso. Ningún país puede sobrevivir sin una economía fuerte, electricidad, servicios públicos eficientes o una industria eficiente. Y lo más importante, la recuperación de la democracia y la alternancia del poder con respeto a las diferencias políticas son fundamentales para que Cuba prospere y salga de la crisis.

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