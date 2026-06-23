Es más que un escándalo

La punta del iceberg apenas se asoma. El descubrimiento de 401 casos de educadores (maestros y profesores), así como de administrativos con diplomas de técnicos, licenciaturas, maestrías y posgrados falsos es lo más vergonzoso que le está ocurriendo al sistema educativo y profesional.

Las treinta y tres universidades e institutos involucradas, ya sea por complicidad o descuido y dejadez, tienen que pronunciarse porque las sospechas podrían alcanzar a miles de personas, inclusive del sector educativo particular y la empresa privada.