Punto de vista

¿Está la coalición Vamos bajo ataque?

James Aparicio
09 de febrero de 2026

Los principales miembros de la coalición Vamos acusan recibo. Han denunciada que son “víctimas” de un ataque despiadado lanzado por sus adversarios.

Y algo hay de cierto. Cuando participan en política y pretendes poner patas hacia arriba la política tradicional o hacer algo distinto, siempre tendrás respuestas, de aquellos que se sienten aludidos o amenazados.

Todos los cambios vienen con turbulencias, sean buenos o sean malos. Al final es la sociedad, representada por los electores, la que escoge y decide el rumbo del país.

