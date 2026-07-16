Están jugando con la paciencia del pueblo

El diputado suplente Ricardo Valencia quiere que la Asamblea Nacional les pague un salario mensual, que sea el mismo que recibe un viceministro de Estado. Este desparpajo político, de querer vivir a costa de los dineros del Estado y de los impuestos nacionales, es inaceptable. Valencia confirma que hay una desconexión que tiene un sector de la clase política con la realidad. Los suplentes solamente pueden actuar cuando son habilitados por el principal y nunca han tenido un salario formal. El país está agobiado y no aguanta un ápice más.