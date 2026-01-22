“Freedom 250”: EE.UU. celebra por lo alto

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, coincidiendo con el primer año de asunción al poder del presidente Donald Trump, convocó a importantes figuras políticas y sociales del país a su residencia para celebrar la fecha y confirmar los actos que se realizarán en Panamá, como parte de la agenda de celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

El 4 de julio de 2026 se recordará con celebraciones y eventos, el aniversario de la Declaración de Independencia, donde también hay amplias reflexiones sobre el impacto de ese acontecimiento, ocurrido en 1776 en Filadelfia.