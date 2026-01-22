Punto de vista

“Freedom 250”: EE.UU. celebra por lo alto

“Freedom 250”: EE.UU. celebra por lo alto
James Aparicio
22 de enero de 2026

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, coincidiendo con el primer año de asunción al poder del presidente Donald Trump, convocó a importantes figuras políticas y sociales del país a su residencia para celebrar la fecha y confirmar los actos que se realizarán en Panamá, como parte de la agenda de celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

El 4 de julio de 2026 se recordará con celebraciones y eventos, el aniversario de la Declaración de Independencia, donde también hay amplias reflexiones sobre el impacto de ese acontecimiento, ocurrido en 1776 en Filadelfia.

Tags:
Estados Unidos
|
Embajada de Estados Unidos
|
Kevin Marino Cabrera
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR