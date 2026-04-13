¿Informar o fusilar? La pregunta de hoy

Mucho se ha debatido sobre el ejercicio del periodismo en los tiempos de vivimos. Sobre todo porque con la redes sociales aparecieron particulares que incursionaron en el mundo de la información con cuentas en Instagram, Facebook y Equis.

El periodismo informativo se transformó por el protagonismo de los periodistas de televisión en un tribunal donde se califica, juzga, condena y hasta fusila y se despojó al ciudadano de su derecho a tomar una decisión propia sin una narrativa previamente elaborada.

La confirmación y constatación han sido reemplazadas por la especulación y las cuentas en redes en un arma de ataque y también de descalificación.