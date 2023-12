Just Cause, la Causa Justa de EE.UU.

La guerra siempre trae muerte y destrucción. El veinte de diciembre de 1989, la operación Causa Justa (Just Cause) fue una intervención militar. El objetivo era claro, destruir a las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP-ejército), derrocar al General Manuel Antonio Noriega, entonces autonombrado jefe de gobierno y darle el poder a los civiles, con lo cual habría un retorno a la democracia formal.

El número de muertos y heridos sigue estando en dudas. No hay cifras definitivas y todavía se trata de identificar a muchos fallecidos.

Desde 1856, cuando ocurrió el incidente de la Tajada de Sandía, las intervenciones militares de Estados Unidos fueron frecuentes. Para sofocar disturbios, levantamientos populares o intervenir en procesos políticos.

Desmenuzar los acontecimientos que terminaron con la operación Just Cause son diversos. Todo estalló con el fraude electoral de 1984 y se profundizó con el asesinato del médico guerrillero Hugo Spadafora, quien apareció decapitado un año después en la frontera con Costa Rica.

La creación de la Cruzada Civilista Nacional, la coalición opositora que paralizó al país y puso en jaque al régimen, la anulación de los resultados de las elecciones de 1989, los fracasados intentos de rebelión militar contra el General Manuel Antonio Noriega el 16 de marzo y el 3 de octubre de 1989 y el asesinato de 11 de los golpistas, añadieron tintes dramáticos a los acontecimientos de esa época.

Esa madrugada, como periodista de La Estrella de Panamá, corresponsal de la Agence France Presse y colaborador de varios medios de Estados Unidos y Europa, me correspondió ser testigo y protagonista.

Junto a Lissete Carrasco (Acan Efe), Eloy Aguilar (Associated Press) y Julio Olvera (Notimex) fuimos los primeros periodistas que informamos al mundo que “Estados Unidos invade a Panamá”.

Todavía recuerdo al jefe de la columna militar que nos retuvo, apuntándonos con sus armas en los alrededores de Albrook, antes una base militar de EE.UU. y hoy el aeropuerto civil de Panamá. “No puede pasar de aquí porque se muere, le vamos a partear el culo a Noriega” (We are going to kick Noriega´s ass). Y así fue.