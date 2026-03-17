Punto de vista

La guerra de Ecuador contra los narcos

La guerra de Ecuador contra los narcos
James Aparicio
17 de marzo de 2026

El gobierno del presidente de Ecuador Daniel Noboa lanzó el domingo un vasto plan para destruir a las bandas del narcotráfico y el crimen organizado y estableció un estricto toque de queda de quince días.

La “mano dura” llega de la mano del ejército, la policía de Ecuador y el respaldo de Estados Unidos. La violencia criminal ha estado desangrando a las principales ciudades ecuatorianas y no menos de 75,000 uniformados y comandos especializados comenzaron a operar en las zonas más violentas del país sudamericano.

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