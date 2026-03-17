La guerra de Ecuador contra los narcos

El gobierno del presidente de Ecuador Daniel Noboa lanzó el domingo un vasto plan para destruir a las bandas del narcotráfico y el crimen organizado y estableció un estricto toque de queda de quince días.

La “mano dura” llega de la mano del ejército, la policía de Ecuador y el respaldo de Estados Unidos. La violencia criminal ha estado desangrando a las principales ciudades ecuatorianas y no menos de 75,000 uniformados y comandos especializados comenzaron a operar en las zonas más violentas del país sudamericano.