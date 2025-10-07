La masacre del 7 de octubre

Fue una masacre. El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamás lanzó un ataque sorpresa hacia comunidades o Kibutz, pequeñas estaciones del ejército, un festival de jóvenes y contra conductores civiles entre la frontera entre Gaza e Israel y dentro del territorio israelí.

La llamada Operación Inundación o Tormenta de Al-Aqsa fue una carnicería planificada por los altos mandos de Hamás que dejó 1195 personas asesinadas (766 civiles, de los cuales 36 eran menores de edad, y 373 militares).

Los terroristas secuestraron a 251 personas. Al menos 48 rehenes israelíes están en manos de Hamás, en una red de túneles construidos en Gaza. La guerra, que estalló desde ese día, ha dejado duras lecciones y consecuencias.

Un plan de paz anunciado por el Presidente Donald Trump, de 20 puntos, propone la liberación de los secuestrados, el desarme y desmovilización de Hamás, la eliminación de los túneles en Gaza, el cese de las operaciones israelíes, la liberación de los palestinos presos en Israel, la entada de ayuda humanitaria en Gaza. La paz depende de eso y del reconocimiento a existir del Estado de Israel.