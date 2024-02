La movilización de los votantes

Las más recientes encuestas, aunque tienen marcadas diferencias en quiénes van ocupan el segundo, tercero, cuarto y último lugar de las preferencias electorales, siguen asegurando que el expresidente Ricardo Martinelli es el favorito de una gran parte del electorado. Y aunque no hay una visión clara de quiénes tienen los primeros lugares si Martinelli queda finalmente inhabilitado, todas coinciden en mostrar una dispersión del voto con candidatos que no superan el 15%. ¿Qué pasaría si un candidato presidencial gana con menos del 25% o 20% de votos y no suma mayoría absoluta y clara en la asamblea nacional?