La otra guerra de la que poco se habla

El próximo 3 de septiembre, se conmemorará el 80 aniversario del fin de la sangrienta ocupación de 14 años de Japón y la victoria, con el fin de la Segunda Guerra Mundial del fascismo en Europa, la Unión Soviética y gran parte de Asia. Desde 1913, cuando Japón ocupó Manchuria y entre 1937 y 1945, se contabilizan 35 millones de chinos muertos, en su mayoría civiles. La masacre de Nanjing, cometida por el ejército imperial japonés entre finales de 1937 y principios de 1938 se saldó con unos 300,000 chinos masacrados. La invasión y la guerra fueron un acto cruel y brutal. Y al igual que con la Alemania Nazi de Adolfo Hitler o el fascismo de Mussolini y sus cómplices, la resistencia férrea de nacionalistas y comunistas, liderados entonces por el Kuomintang y el Partido Comunista de China, derrotaron al terror.