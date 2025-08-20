Punto de vista

“La primavera de Praga” marcó el camino

James Aparicio
20 de agosto de 2025

El veinte de agosto de 1968, miles de tropas del ejército de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y del Pacto de Varsovia (los países con gobiernos comunistas en Europa del Este) invadieron Praga para aplastar masivas protestas populares contra el gobierno de Checoslovaquia (hoy las repúblicas Checa y Eslovaquia). La movilización se conoció como la “primavera de Praga” y marcó lo que sería la disolución de la URSS entre 1988 y 1991, la unificación de Alemania y el fin de los gobiernos comunistas en Europa.

Tags:
Guerras
|
República Checa
|
paz social
|
