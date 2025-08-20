“La primavera de Praga” marcó el camino

El veinte de agosto de 1968, miles de tropas del ejército de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y del Pacto de Varsovia (los países con gobiernos comunistas en Europa del Este) invadieron Praga para aplastar masivas protestas populares contra el gobierno de Checoslovaquia (hoy las repúblicas Checa y Eslovaquia). La movilización se conoció como la “primavera de Praga” y marcó lo que sería la disolución de la URSS entre 1988 y 1991, la unificación de Alemania y el fin de los gobiernos comunistas en Europa.