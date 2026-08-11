Punto de vista

La recuperación de las aceras

La recuperación de las aceras
James Aparicio
11 de agosto de 2026

Un residente del distrito de San Miguelito, que se identificó como jubilado, se mostró molesto porque su vehículo ocupa la acera pública y recibió una advertencia para moverlo a otro espacio donde no obstaculice el libre paso de los peatones.

Se volvió común, en todo el país, que particulares, buses, camiones de reparto y taxis ocupen aceras, vías transitadas o servidumbres para estacionarse, sin importarles que quien camina debe arriesgarse usando la calle como paso.

Lo mismo ocurre en el distrito capital, donde miles de ciudadanos de a pie son afectados por la inconciencia ciudadana.

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