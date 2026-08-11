La recuperación de las aceras

Un residente del distrito de San Miguelito, que se identificó como jubilado, se mostró molesto porque su vehículo ocupa la acera pública y recibió una advertencia para moverlo a otro espacio donde no obstaculice el libre paso de los peatones.

Se volvió común, en todo el país, que particulares, buses, camiones de reparto y taxis ocupen aceras, vías transitadas o servidumbres para estacionarse, sin importarles que quien camina debe arriesgarse usando la calle como paso.

Lo mismo ocurre en el distrito capital, donde miles de ciudadanos de a pie son afectados por la inconciencia ciudadana.