La rendición de Italia en la Segunda Guerra Mundial

El 8 de septiembre de 1943, se anunció oficialmente que Italia se había rendido ante las fuerzas aliadas, abandonado el bando de las potencias del eje, los Nazis y la Alemania de Hitler.

El Armisticio se había firmado el 3 de septiembre. La capitulación italiana, que se alió a Hitler en 1940, liderada por el régimen fascista de Benito Mussolini (il Duce) aceleró el fin de la guerra en Europa.

La liberación de Italia del fascismo y la ocupación Nazi se logró por la contundencia de las operaciones del ejército de Estados Unidos y los aliados.

Mussolini fue arrestado el 27 de abril de 1945, al norte de Italia y fusilado junto a su amante Clara Petacci, el 28 de abril de 1945, en el pueblo de Giulino di Mezzegra.