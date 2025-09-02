La rendición del imperio japonés

El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri, el ministro de relaciones exteriores de Japón, Mamoru Shigemitsu, firmó la rendición de su país poniendo fin a su participación en la Segunda Guerra Mundial. El General Douglas MacArthur, selló el acuerdo a nombre de las fuerzas aliadas.

Ya el 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito había anunciado la capitulación tras los ataques a Hiroshima y Nagasaki con la bomba nuclear. Japón tuvo que militarizarse.

Se hicieron reformas políticas y económicas, los ganadores ocuparon por años Japón, que se convirtió en una sólida democracia y prospera economía. Un milagro y consecuencia de la paz.