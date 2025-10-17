La renovación del partido Panameñista

El partido Panameñista definirá el próximo 23 de noviembre cuál será la dirigencia que liderará a una de las principales organizaciones políticas del país. Desde 1923, con el surgimiento de Acción Comunal, se comenzó a gestar un movimiento de jóvenes patriotas cansados de la mala política y la corrupción de la época.

De ahí surgió Arnulfo Arias Madrid, líder de una generación, cuatro veces presidente y derrocado por los poderes de la época, fue un inconforme con las injusticias, político de raíces populares. El partido que se inspira en su legado quiere recuperar el respaldo electoral y volver al poder.