La visita oficial de Isaac «Bougie» Herzog

Isaac «Bougie» Herzog (65 años) es el undécimo Presidente de Israel. Desde el año 2021 ejerce el cargo como el primer Presidente de esta nación nacido en Israel, después de la declaración de independencia en 1948. Es abogado e hijo de otro importante político israelí, el expresidente Jaim Herzog. Fue Presidente del Partido Laborista, miembro del parlamento, secretario de gobierno, ministro y presidente de la Autoridad Antidrogas de Israel. Su llegada a Panamá cobra vital importancia por el alto nivel de las relaciones políticas, diplomáticas y económicas entre las dos naciones y por las coincidencias en la lucha contra el terrorismo y el derecho inequívoco de Israel a existir como nación.