Las benditas alharacas politiqueras

La política panameña tiene mucho de “show time” y taquilla. Se refuerza con el uso de las redes sociales, la narrativa de un solo lado y las campañas propias de diputados, representantes, alcaldes y dirigentes de partidos y agrupaciones, cuando se quiere llamar la atención ciudadana o abonar a la causa que se representa. Hay mucho de eso en Panamá (en el fondo es demagogia). Sin embargo, se promueven pocas leyes económicas o aquellas que terminen con los privilegios, altos salarios y ventajas en los tres órganos del Estado.