Punto de vista

Las filtraciones de una conspiración

James Aparicio
27 de noviembre de 2025

Cientos de conversaciones por chat entre la abogada Karisma E. Karamañites Testa, una de las fundadoras de Movin, Anette Planells y el abogado Carlos Ernesto González Ramírez revelaron episodios de cómo se armó una trama mediática y judicial para impedir la candidatura del presidente José Raúl Mulino por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza. Karamañites se había curado en salud y notarizó el año pasado las instrucciones telefónicas y parte del plan, que no fraguó por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que validó la candidatura de Mulino.

Tags:
Realizando Metas
|
Alianza
|
Corte Suprema
|
José Raúl Mulino
|
Panamá
|
