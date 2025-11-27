Las filtraciones de una conspiración

Cientos de conversaciones por chat entre la abogada Karisma E. Karamañites Testa, una de las fundadoras de Movin, Anette Planells y el abogado Carlos Ernesto González Ramírez revelaron episodios de cómo se armó una trama mediática y judicial para impedir la candidatura del presidente José Raúl Mulino por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza. Karamañites se había curado en salud y notarizó el año pasado las instrucciones telefónicas y parte del plan, que no fraguó por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que validó la candidatura de Mulino.