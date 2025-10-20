Lo que se perdió con el tiempo

Cada cierto tiempo, en los noticieros de la televisión, se repite la narrativa de la comunidad o de un grupo de ella que reclama por la limpieza del parque donde juegan sus hijos o nietos o de las áreas comunes.

Se ha vuelto una costumbre, y se espera a que sean las autoridades: alcalde, representante o político que resuelvan asuntos que los residentes deben abordar.

Se perdió el espíritu comunitario, que es vigoroso cuando se trata de una junta, la pachanga o paseo. Recuperar las responsabilidades de la vida en comunidad, sí vale la pena,