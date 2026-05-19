Punto de vista

Los nuevos jugadores del escenario político

Los nuevos jugadores del escenario político
James Aparicio
19 de mayo de 2026

La incursión de Unidos para la Nueva Era (UNE), del expresidente Martín Torrijos, agita el escenario político.

Torrijos se aleja definitivamente del PRD, con el cual llegó a la presidencia de la república y al igual que la coalición Vamos (que analiza convertirse en partido político), el Frente Amplio por la Democracia (FAD-izquierda) o el Movimiento Otro Camino (MOCA) de Ricardo Lombana, intentan mostrarse como organizaciones contestatarias en un intento de ganar simpatías entre los electores que se cansaron de la politiquería y el clientelismo.

Sin embargo, el propio PRD, el Partido Panameñista con el renovado liderazgo de Jorge Herrera, el PP, Cambio Democrático y Realizando Metas se movilizan, convocan a sus bases y se preparan para los nuevos escenarios políticos y electorales.

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