El gobierno del presidente José Raúl Mulino estableció, a través de los ministros designados para negociar la posibilidad de reanudar las operaciones de la mina de cobre en Donoso, un periodo máximo de noventa días para iniciar consultas a nivel nacional y programar visitas guiadas al yacimiento. Es parte del proceso de conversación y negociación que inició esta semana con los representantes de Minera Panamá o First Quantum. La explotación minera representará entre un 5% y 7% del PIB, miles de empleos y un mensaje inequívoco, a la comunidad internacional sobre las inversiones en el país.