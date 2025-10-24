Los “tranques” que se avecinan

Con el crecimiento perpendicular de la capital y las zonas urbanas en las provincias, el congestionamiento vehicular aumenta. Ya lo estamos experimentando.

En particular en las vías cercanas a centros comerciales, hospitales, escuelas y universidades. Con el aumento del parque vehicular, las avenidas y calles se hacen pequeñas.

En los proyectos de reordenamiento urbano habrá que incorporar el desarrollo vial para ahora y los próximos cincuenta años.

Para los próximos dos meses se deberá tener un plan que minimice los impactos.