Punto de vista

Los valores que necesitamos recuperar

James Aparicio
18 de noviembre de 2025

Todos los años pasa inadvertido el día nacional de los valores cívicos y éticos que se celebra en Panamá cada 18 de noviembre. La Fundación Panameña de Ética y Civismo, los clubes cívicos y gran número de gremios y asociaciones no gubernamentales se han empeñado en promover una reflexión a fondo sobre las actuales conductas de honestidad que necesitamos ahora. La corrupción, que corroe a todos los sectores, tanto arriba como abajo, son el principal adversario de la sociedad. Ahora, más que nunca, rendirse no es una opción.

