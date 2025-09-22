Mano dura contra el crimen local

En algo coinciden un gran número de panameños: la lucha contra el crimen y todas sus expresiones de delincuencia se combaten con la firmeza de la mano dura. Así como el ímpetu de las fuerzas de seguridad ha permitido preservar la convivencia y atacar el tráfico de drogas, los casos comunes de sicariato, hurto, robo, estafa, feminicidio e inclusive las expresiones de odio requieren de un cambio de estrategia para reducir el impacto que tienen estas conductas en las sociedad. Sin mano dura, los delincuentes actúan sin consecuencias.