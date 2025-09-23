¿Mataron la lógica las redes sociales?

Uno de los desencuentros que provocan las redes sociales es la renuncia que están haciendo los jóvenes a conocer la historia, aprenderse direcciones o a entender las contradicciones sociales, políticas y económicas que agitan cada cierto tiempo al país. La dependencia a las redes sociales y ahora a la creciente Inteligencia Artificial (AI) están limitando el esfuerzo individual por usar la inteligencia natural que tiene el ser humano y su capacidad para acumular amplios conocimientos, debatir, disentir e, inclusive, para confrontar.