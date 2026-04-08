Punto de vista

Medidas urgentes en tiempos de urgencia

Medidas urgentes en tiempos de urgencia
James Aparicio
08 de abril de 2026

La explosión de dos cisterna con combustible debajo del Puente de Las Américas y el cierre de la vía para determinar si hubo daños estructurales confirman que el cuarto puente sobre el Canal y una carretera por la costa pacífica son urgentes por la explosión demográfica hacia Panamá Oeste y las provincias. La crisis al final de la fila afecta a los miles panameños que ya padecen por el intenso tráfico, cada vez más complicado. Habrá que revisar los horarios de los colegios, universidades, también el gobierno nacional y la empresa privada.

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