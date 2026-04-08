Medidas urgentes en tiempos de urgencia

La explosión de dos cisterna con combustible debajo del Puente de Las Américas y el cierre de la vía para determinar si hubo daños estructurales confirman que el cuarto puente sobre el Canal y una carretera por la costa pacífica son urgentes por la explosión demográfica hacia Panamá Oeste y las provincias. La crisis al final de la fila afecta a los miles panameños que ya padecen por el intenso tráfico, cada vez más complicado. Habrá que revisar los horarios de los colegios, universidades, también el gobierno nacional y la empresa privada.