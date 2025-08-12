Miguel Uribe Turbay, Colombia llora

Miguel Uribe Turbay ha muerto. El popular senador colombiano no resistió las heridas del cobarde atentado que sufrió cuando participaba en un acto público en Bogotá, el 7 de junio de 2025. Era una de las figuras emergentes del Centro Democrático y una figura a vencer en las internas de esta organización para postular a su candidato presidencial. Nieto del expresidente Julio César Turbay y de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991, en medio de un fallido intento de rescate tras ser secuestrada por los llamados “extraditables” de Pablo Escobar. El mensaje de Uribe Turbay retumba, es fuerte. Colombia quiere paz, progreso, democracia plena y el fin de la violencia en todas sus formas.