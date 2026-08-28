Ministra Muñoz, eso no está bien

La ministra de trabajo, Jackeline Muñoz confirmó, en la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional, que su cuñado (el hermano de su esposo), Edwin Cedeño, trabaja con ella. El argumento es que fue “prestado” por el Tribunal Electoral y es idóneo y realiza un “trabajo” del cual parece que no hay otros profesionales preparados. Hay un evidente conflicto de interés donde los tres magistrados del Tribunal Electoral se convierten en cómplices al aprobarlo y pagarle el salario para que ofrezca sus servicios en una entidad del gobierno central.