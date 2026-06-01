No hay nada que celebrar

La decisión del Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) de mantener en el cargo a la rectora Etelvina de Bonagas no fue algo fútil, pero se sustentó en el eufemismo de la “autonomía”. El grupo que rodea a la rectora de Bonagas están a espaldas de la realidad y de la crisis que afecta al principal centro de estudios superiores de los chiricanos. Cuando despierten de la borrachera de poder, tendrán poco o nada para celebrar. La politización y el clientelismo hirieron de muerte a la academia.