Otra vez el sátrapa de Nicaragua

El dictador nicaragüense, Daniel Ortega, anunció que en Nicaragua no habrá elecciones presidenciales y generales para renovar el poder. El discurso de Ortega se dio en medio de las celebraciones por la caída de otro dictador, Anastacio Somoza, en 1979. Ortega y su régimen han matado todo vestigio de democracia, persiguiendo a la oposición, los liderazgos privados, universidades, iglesias e inclusive a los propios dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que le han enfrentando. Es una hora oscura para el país de Sandino.