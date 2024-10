¿Para qué es que se debe legislar?

Si evaluáramos los proyectos de ley presentados por los diputados de la Asamblea Nacional, desde el 1 de julio, la mayoría no pasarían un examen de altas calificaciones ciudadanas. Las principales preocupaciones, en este periodo, deberían ser las leyes que nos garanticen condiciones propicias para atraer la inversión y generar empleos. Están más preocupados por el “like”, las grúas, el día de lo que sea y normas que restringirían la libertad de expresión y prensa. Una legislatura no cambia porque llegan nuevos políticos, reducen los gastos o hacen más ruido. Si no hay leyes productivas en la agenda, es más de lo mismo.