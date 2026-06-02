Punto de vista

¿Por qué una nueva operación de Israel en Libano?

James Aparicio
02 de junio de 2026

La incapacidad política y militar del gobierno de Joseph Aoun, para desarmar al grupo terrorista Hezbolá ha reavivado el conflicto con su vecino Israel, que emprende con una nueva operación militar. Hezbolá, entrenado y financiado por Irán, violó un alto al fuego pactado el 16 de abril pasado y lanzó en las últimas semanas de mayo, ataques a la población civil israelí con misiles y drones explosivos. La organización es una amenaza real. Desde el 7 de octubre de 2023, Hezbolá lanzó 19,000 cohetes contra Israel. El liderazgo en Beirut y su ejército no tienen capacidad para enfrentar, por ahora, al terrorismo.

