¿Qué está pasando en Alemania?

Alemania sacude a Europa y al mundo. La extrema derecha, representada en Alternativa Para Alemania (AFD) gana ventaja en las elecciones regionales, seguida de la ultraizquierda. La AFD se impuso ayer en Mecklemburgo-Pomerania y la izquierda en Berlín, la capital alemana. La gran perdedora es la Unión Demócrata Cristiana (CDU), pero los resultados también golpean al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). La migración sin control, el costo de vida, vivienda y caída del envidiado bienestar europeo que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial, han fortalecido ambos extremos políticos.