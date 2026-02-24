Punto de vista

Que estén al servicio de la nación

James Aparicio
24 de febrero de 2026

Lo que está ocurriendo alrededor de los puertos de Balboa y Cristóbal con la recuperación de la propiedad de las dos terminales y la ruta que se ha definido para administrarlos por unos 18 meses mínimos, hasta que se escojan a los dos nuevos operadores en una licitación pública internacional, le da al país una oportunidad de oro para lograr contratos mucho más equilibrados donde inversiones y el Estado reciban las ganancias que corresponden de manera justa y equilibrada. Los pasos que se den para ordenar y transparentar son los correctos.

