Que estén al servicio de la nación

Lo que está ocurriendo alrededor de los puertos de Balboa y Cristóbal con la recuperación de la propiedad de las dos terminales y la ruta que se ha definido para administrarlos por unos 18 meses mínimos, hasta que se escojan a los dos nuevos operadores en una licitación pública internacional, le da al país una oportunidad de oro para lograr contratos mucho más equilibrados donde inversiones y el Estado reciban las ganancias que corresponden de manera justa y equilibrada. Los pasos que se den para ordenar y transparentar son los correctos.