El Ministerio Público y la Policía Nacional arrestaron a dos personas involucradas en el ataque a la residencia del periodista Rolando Rodríguez. Los investigadores deben confirmar o descartar el móvil de lo que motivó el atentado contra la vivienda donde vive la esposa de Rodríguez. Las preocupaciones son legítimas. Ningún ataque criminal se puede aplaudir ni tolerar. Ahora, la fiscalía debe decir quién contrato, financió y ejecutó, así como las razones que motivaron el hecho que tiene al país agitado y también sumamente preocupado.