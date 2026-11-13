¿Se deben realizar los carnavales?

Los alcaldes y los Concejos Municipales tienen la responsabilidad de decidir si las fiestas del Carnaval anunciadas entre el 6 y 9 de febrero de 2027 se llevarán a cabo. El terremoto del pasado 9 de febrero obligó a suspender innumerables actividades cívicas, desfiles y fiestas de la separación de Colombia y la independencia de España en las zonas más afectadas. Sin embargo, cada actividad que se cancela impacta aún más en la economía de los pueblos porque se dejan de percibir ingresos para las familias, el turismo, los artistas y los propios municipios.