Se derrumba la Cuba de Fidel Castro

Sesenta y siete años después que una revolución armada llegara al poder el Cuba, tras una guerra civil y la declaración del socialismo en la isla, la llamada revolución de Fidel Castro, está cada vez más cerca de su fin. La promesa de un país distinto, con progreso y sueños por cumplir, perfeccionó una pesadilla. El régimen se tambalea. Los herederos de Castro mostraron toda su incapacidad para sacar de la crisis económica a millones de cubanos, que también ansían vivir en libertad. Fracasó el modelo soviético, el control estatal y la férrea represión desde el poder.