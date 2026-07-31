¿Se investigarán los diplomas en la Universidad de Panamá?

La trampa delincuencial de los títulos falsos no es nueva. Tiene más de 25 años de haberse descubierto cuando se denunciaron casos en la zona escolar del distrito de San Miguelito. Hoy, existen casos documentos presentados ante el Ministerio Público, durante la administración de Maruja Gorday en el Ministerio de Educación y ahora, en dos ocasiones, con Lucy Molinar. De lo que está haciendo la justicia se sabe muy poco. Lo cierto es que hay que mirar hacia todas las universidades, en particular a la de Panamá. Durante la pandemia aparecieron licenciaturas, maestrías, doctorados y diplomados, de los cuales no se tiene claro si son reales, inventados, soplados o inexistentes.