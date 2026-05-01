Punto de vista

¿Se murieron los sindicatos?

¿Se murieron los sindicatos?
James Aparicio
01 de mayo de 2026

Los sindicatos nacieron con la revolución industrial en el siglo XIX.

La primera gran organización que agrupó a los trabajadores la fundó el dirigente obrero irlandés John Doherty en Gran Bretaña como reacción a las duras condiciones laborales de la época.

Los primeros sindicatos comenzaron con las incipientes organizaciones relacionadas con la construcción del ferrocarril transístmico y el Canal de Panamá.

Hoy se enfrentan en dos corrientes: una de derecha y otra de izquierda y con la incursión de nuevas formas de producción relacionadas con la tecnología, el clientelismo, el pancismo y la ideologización de las dirigencias, los sindicatos han perdido miembros e influencia sobre la sociedad.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR