Se perdieron los liderazgos absolutos

Si a los nueve partidos legalmente reconocidos le sumamos tres que buscan firmas para legalizarse, ocho que han presentado sus documentos iniciales y Vamos, que se prepara para hacer lo mismo, estaremos hablando de 12 organizaciones políticas que quieren ingresar al mundo de los partidos.

Si todos lograran más de 45,000 inscritos, en las elecciones del año 2029 participarían 21 partidos y decenas de ofertas por la vía independiente. Cada cinco años el país se fracciona y las lealtades electorales no son permanentes ni absolutas.