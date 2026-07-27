¿Se perdió la solidaridad en Panamá?

Dos ciudadanas panameñas, presuntamente propietarias de fondas se han pronunciado en contra del descuento que la ley establece para los precios de una comida que pida un jubilado. Lo mismo ocurre con un grupo que ataca al jubilado que sigue trabajando. La jubilación no es un regalo y la pensión no es un sueldo, es un ahorro. Muchos jubilados deben trabajar para poder enfrentar sus gastos mensuales y el descuento en los restaurantes se declara en el momento de pagar los impuestos. Lo que pasa es que al dar el descuento tiene que entregar una factura fiscal, Hay que ser miserable para tratar a los jubilados como si fueran una carga o una molestia. ¿No tienen abuelos, tíos, padres o familiares jubilados?