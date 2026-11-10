¿Se puede celebrar el día del periodista?

Este 13 de Noviembre, como todos los años, se rinde tributo al periodista y poeta panameño Gaspar Octavio Hernández.

A diferencia de la mayoría de otros países, cuando el día del periodista se celebra en homenaje a Julius Fucik, un periodista y escritor checoslovaco asesinato por los Nazis el 8 de septiembre de 1943, en Panamá se recuerda la entrega y vocación de Hernández, quien falleció en la redacción de La Estrella de Panamá, un 13 de Noviembre de 1918 cuando escribía un editorial sobre la defensa símbolos patrios y su uso, así como del idioma español.

Su ejemplo ha inspirado a innumerables generaciones de periodistas panameños.